PF vai investigar jogadores argentinos por falsidade ideológica

O inquérito foi aberto no domingo (5/9), data em que o jogo Brasil e Argentina foi paralisado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A interrupção ocorreu, pois quatro jogadores argentinos estariam violando as regras sanitárias do país por não terem cumprido a quarentena obrigatória.

Os atletas deram informações falsas para as autoridades brasileiras sobre os locais onde eles haviam passado nos últimos dias antes de entrarem no Brasil. Como há suspeita da prática de crime, a investigação é criminal.