Plácido de Castro e Andirá se despedem do Acreanão 2021

Plácido de Castro e Andirá, último e penúltimo colocados na tabela de classificação do Campeonato Acreano 2021, respectivamente, fazem na tarde deste sábado (4), às 15h, no estádio Florestão, suas despedidas da competição. O duelo será mediado pelo árbitro Marcelo Oliveira. Roseane Amorim e Verônica Severino serão as assistentes.

O Morcego chega para a partida diante do Tigre do Abunã praticamente com um elenco cheio de reservas, após o “desligamento” da maioria dos jogadores – segundo informações, apesar dos atletas estarem ainda na cidade de Rio Branco e com vínculo de trabalho com o clube morcegueiro, foram poupados para o duelo deste sábado pelo fato de já estarem acertando transferência para outros clubes. Outro ausente do confronto contra o Morcego será o técnico Pedro Caçapa. O meia Jeferson, o lateral direito Bruno, e os atacantes Dentinho e Jhon, são alguns dos remanescentes do grupo morcegueiro.

Tigre

No Plácido de Castro, a situação é preocupante. O time ainda não venceu na temporada e chega para o compromisso contra o Andirá com os jogadores alegando atraso de salários e ausência de condições de trabalho.