Plácido de Castro: Polícia Civil prende por três por roubo de veículos

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Plácido de Castro, interior do Estado, e com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior e da Delegacia Geral de Acrelândia, prendeu três pessoas município de Plácido de Castro, na manhã desta sexta-feira (03). Os presos são integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos de caminhonetes na fronteira Brasil-Bolívia, informou uma fonte da Polícia Civil.

São apontados como autores do roubo de um veículo na zona rural de Plácido de Castro no dia 19 agosto de 2021. Também foram cumpridos 05(cinco) mandados de busca e apreensão e 03 (três) prisões foram realizadas. Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram presas, duas delas em Plácido de Castro e uma em estabelecimento penal Os presos foram identificados pelas iniciais C.A.A.L.J, de 32 anos, apontado pelas investigações com uma das lideranças de uma organização criminosa, que inclusive era monitorado, e L.A.A de 21 anos. O outro preso se trata de L.F.S de 27 anos de idade, que já estava no sistema penitenciário por outros crimes.

A Policia Civil também apreendeu um veiculo tipo passeio que, de acordo com a investigação, estaria sendo usado para dar suporte as ações criminosas de roubo de veículos na região de fronteira.

O delegado titular de Plácido de Castro, Danilo César Regis Almeida, afirmou que a Polícia Judiciária vem trabalhando para assegurar o sentimento de segurança na fronteira. Como a Polícia Civil tem alcançado elevados índices de elucidação de roubos de veículos em Plácido de Castro e os autores têm sido recorrentemente presos, essa espécie de crime vem se tornando mais rara na região.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça. Devem ser encaminhados para Rio Branco ainda na tarde de hoje.

Fotos: cedidas