Plataforma criada em RO deve ajudar no combate a queimadas na Amazônia e no Pantanal

Pesquisadores do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) em Rondônia desenvolveram uma ferramenta para ajudar a combater as queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal.

O “Painel do Fogo” poderá ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa na internet e será lançado oficialmente na próxima quarta-feira (29) — no final da temporada de queimadas no estado.