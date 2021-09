PM apreende pistola e colete balístico em Sena Madureira

Na manhã desta segunda-feira (6), uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu retirar das mãos dos infratores uma pistola 380, carregada de balas. Além disso, durante a ação, também foi apreendido um colete à prova de balas.

A ocorrência foi processada no Bairro da Vitória a partir do levantamento de informações dando conta de que numa determinada residência havia produtos ilícitos. Na ocasião do flagrante, dois suspeitos foram encaminhados para a Unidade de Segurança pública de Sena para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o 8o BPM, o combate ao porte ilegal de armas de fogo será cada vez mais intensificado no município.