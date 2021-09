PM do Acre sobre Bolsonaro: ‘É macho escroto mesmo; mas não vou me casar com ele, então pode ser com a mulher dele’

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A polêmica cabo da Polícia Militar do Estado do Acre, Lígia de Lima Messias, de 29 anos, usou seu Instagram na manhã desta quinta-feira (9) para mostrar uma mensagem onde respondeu um seguidor sobre seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Na publicação, o seguidor questionou a PM por apoiar o presidente e o classificou como ‘macho escroto’. A cabo compartilhou a mensagem que recebeu em seu direct com seus 10,5 mil seguidores.

“Reclama de macho escroto mas apoia o Bolsonaro”, escreveu o seguidor.

Em resposta, a policial do Acre afirmou que o presidente Jair Bolsonaro é ‘macho escroto e machista’, porém não pretende casar com ele e ainda comentou que ele ‘pode ser’ macho escroto com a mulher dele.

“Bolsonaro é macho escroto mesmo, machista e tal. Mas eu não vou me casar com ele, então ele pode ser macho escroto com a mulher dele”[sic], comentou a policial no início da mensagem.

Ligia manifestou apoio ao presidente e ainda descreveu o ex-presidente Lula como ladrão. “Só quero ver o trabalho dele como presidente pelo Brasil…entre ele é um ladrão chamado LULA vou dá um voto de confiança nele. Então se ele já tá lá, o mínimo é apoiar e torce para que tenhamos um país melhor não ficar agorando” [sic].

Finalizando a sua mensagem, a policial acreana classificou o presidente como ‘babaca, machista, racista e homofóbico’ porém continuou manifestando seu apoio ao atual governo.

“Eu sei que ele é babaca, machista, racista, homofóbico e tal. Só quero saber do trabalho dele como presidente, só quero um país melhor”[sic], finalizou.

Na legenda, a acreana retifica sua fala, mais afirma que mesmo que se o presidente ‘fosse’ racista e homofóbico ela o apoiaria. Lígia também pede respeito a sua opinião. Veja a legenda na íntegra:

[EDIT] Ele pode não ser RACISTA e nem HOMOFÓBICO. Eu também nunca vi ele sendo, porém o que eu quis passar é que mesmo se ele fosse, eu ia apoiar pq ele já é o Presidente é só quero um governo limpo e sem corrupção.

Se não concorda comigo, só respeita. Pq essa é a minha opinião.

A policial marcou as contas dos Instagram, notificando os ex-presidentes Lula (PT), Dilma (PT), e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na publicação postada em seu feed no Instagram. Lígia também compartilhou a publicação nos seu stories!