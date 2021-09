Pneu de carro fura e mulher precisa dar a luz a gêmeos no meio da estrada, na zona rural de Rio Branco

Uma paciente identificada como Edilene Pereira de Lima, de 35 anos, deu a luz de gêmeos com auxílio dos socorristas do Samu, na noite de sábado (4), no km 7 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações dos socorristas do Samu, Júnior e Gleyson, a família havia saído com um veículo do km 14 da Transacreana em direção maternidade, mas quando chegou no km 7, o pneu do veículo que estava transportando a família e a paciente grávida, acabou furando. No momento em que o motorista começou a troca do pneu pelo step, Edilene acabou entrando em trabalho de parto.

A família entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica ao local. A dupla de socorristas conseguiu tirar a primeira criança às 23h40, em seguida conseguiu colocar a mulher dentro da ambulância, e com mais espaço e com procedimentos precisos conseguiu tirar a segunda criança.

Após o parto, a mãe juntamente com as duas crianças foram encaminhados pelos socorristas para a Maternidade Bárbara Heliodora, para serem avaliadas por um obstetra.