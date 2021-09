Polícia age rápido e prende suspeito de cometer roubo em loja no 2° distrito de Rio Branco

Rodrigo de Souza Oliveira, de 19 anos, vulgo Lorin, foi preso no final da tarde desta terça-feira (21), na rua Baguari, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rodrigo e um comparsa ainda não identificado, teriam invadido uma loja localizado na Via Chico Mendes de posse de uma arma de fogo e anunciaram um assalto. Os suspeitos teriam rendido os funcionários do estabelecimento e roubado dois celulares e R$ 300,00 em espécie. Após a ação, os acusados fugiram para o bairro Taquari, que fica na mesma região.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp, esteve no local e pegou as informações e características dos suspeitos. Após uma ronda pelo bairro Taquari, Rodrigo foi pego em via pública. Após a abordagem, foi apreendido a arma de fogo calibre 28 e dois celulares. O comparsa não foi localizado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os materiais apreendidos, para a tomada das medidas cabíveis.