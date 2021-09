Polícia Civil abre concurso público com salários a partir de R$ 18,7 mil

A semana começou com novidade para os concurseiros de plantão: a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a publicar no Diário Oficial os editais para os próximos concursos. Nesta segunda-feira (13), a corporação divulgou o edital que abre 50 vagas para o cargo de delegado, que exige a formação do curso superior de direito e tem salário inicial de R$18.747,95.

Das 50 vagas disponíveis, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e índios, cinco para candidatos com hipossuficiência econômica e três para pessoas com deficiência. O posto exige o cumprimento semanal de uma jornada de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva, e assegura a estabilidade do servidor, já que o regime de contratação será o estatuário.

Todo o processo de admissão é composto por cinco etapas: prova objetiva preliminar, prova discursiva específica, prova oral, exame psicotécnico, prova de capacidade física e exame médico. Aqueles que forem aprovados ainda precisarão passar pela formação na Academia de Polícia (Acadepol), prova de investigação social e prova de títulos. Durante o período do curso, o candidato recebe um auxílio de 80% do valor do salário inicial do cargo, sem quaisquer descontos.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever pelo site da Cebraspe entre os dias 21 de setembro e 11 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 250 e pode ser paga até o dia 29 de outubro. Doadores de sangue e membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico poderão pedir isenção do valor, também pelo portal do Cebraspe, durante o período estipulado para as inscrições. O resultado da isenção será divulgado no dia 28 de outubro.