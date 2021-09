Polícia concluí inquérito de ‘arrastão’ em aeroporto que levou três aviões, entre eles do cantor Almir Sater

“A primeira fase foi concluída, com as prisões em flagrante e o inquérito segue para ação penal. Ao mesmo tempo, nós continuamos com as buscas para recuperar as aeronaves”, explicou Medina.

No teor do inquérito, constam imagens de câmeras que mostram parte da ação do grupo criminoso, além de um vídeo em que seis bolivianos aparecem tomando banho no Rio Aquidauana, seis dias antes deles praticaram o crime, fugindo rumo ao exterior com os aviões roubados.

O “turismo” na região, ainda conforme a polícia, também ocorreu com a visita do grupo criminoso a uma boate da cidade. Neste caso, a investigação teve acesso a comandas de pagamentos dos suspeitos, fato que foi confirmado com o depoimento de uma testemunha, de acordo com a investigação.