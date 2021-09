Polícia investiga desaparecimento de empresário na Zona Oeste do Rio

De acordo com o relato da sogra de Alberto, Regina Moreira, ele teria sido sequestrado na sexta-feira (24), por volta das 18h30, quando saía do shopping Barra World, na Zona Oeste do Rio.

“Por misericórdia! Ajudem achar meu genro Alberto César Romano Júnior. Ele é muito querido por todos, criado em Realengo. Ele foi sequestrado sexta-feira, por volta das 18h30, saindo do Barra World. Depois disso acompanhamos o rastreador do celular dele e as câmeras de ruas por onde o carro dele passou. Eles foram sentido do túnel para Campo Grande e a última localização com o celular ligado deu em Santa Cruz, porém já informaram que ele passou por outros locais entre Campo Grande. Essas localizações que a gente sabe depois do GPS foi a polícia que conseguiu achar. Já fizemos o registro de ocorrência. Compartilhem por favor”, dizia Regina.