Polícia Militar de RO prende foragido do Acre; ele foi condenado por organização criminosa

Na manhã de ontem (21), a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio de uma radiopatrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), prendeu um foragido do Estado do Acre. Após denúncia de que um elemento em atitudes suspeitas encontrava-se em uma casa no bairro Jardim das Esmeraldas, os policiais militares foram até o local e conseguiram abordar o indivíduo de 22 anos de idade, então foi feita uma consulta junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça e verificado, que constava contra o elemento, um Mandado de Prisão por roubo e organização criminosa, expedido pela justiça do Acre. Após receber voz de prisão, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e ficou à disposição da justiça.