Polícia Militar encontra corpo de idoso dentro de serralheria em Rio Branco

O corpo do serralheiro Francisco Oliveira de Andrade, de 70 anos, foi encontrado por policiais militares dentro de uma serralheria, no início da tarde desta terça-feira (14), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areial, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o idoso de 70 anos trabalhava como serralheiro no mesmo local onde foi encontrado sem vida. Moradores ligaram para a polícia e informaram sobre um fedor vindo de dentro do estabelecimento. Os PMs chegaram na serralheria e a porta lateral estava aberta. Eles conseguiram entrar e encontrar o corpo do trabalhador caído no chão, envolta de muito sangue.

Segundo informações do perito, o corpo já estava naquele local aproximadamente 3 dias e estava em estado elevado de decomposição.

A Polícia Militar foi ao local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram ao local para levantar as primeiras informações e o caso está sendo investigado.