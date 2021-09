Polícia prende ‘Homem Aranha’ do Manoel Julião; ele escalava prédios para praticar crimes

Nem só de histórias de amor vivem os homens-aranha – e nem todos são sempre bonzinhos. Em Rio Branco, um homem foi preso pela Polícia Militar após escalar prédios do bairro Manoel Julião com o objetivo de praticar crimes.

De acordo com informações preliminares, a polícia contou com a ajuda especial de um morador, que flagrou uma das ações do ‘Homem Aranha’ do Manoel Julião, até então não identificado, e o amarrou para, em seguida, acionar a força policial.

Agora, ele está à disposição da Justiça.