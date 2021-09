Polícia prende homem que ameaçava esposa e outros moradores de ramal em Sena

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM) prendeu nesta quarta-feira (1) em flagrante delito um homem que ameaçava moradores e a esposa no ramal do 12, área rural de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares se deslocaram até o referido local e, ainda, andaram mais alguns KMs para efetuarem a ocorrência.

O autor ainda tentou empreender fuga, contudo foi impedido pelo cerco policial e acabou preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e ameaça.

Por esse fato, o autor foi levado à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.