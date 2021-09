Populares reagem a assalto e espancam suspeito em Rio Branco; ele está em estado gravíssimo no PS

O monitorado por tornozeleira eletrônica Laudimiro de Jesus da Costa, 22 anos, foi espancado por populares acusado de realizar um roubo, na noite desta terça-feira (21), no Ramal da Judia, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o monitorado estava na companhia de um comparsa fazendo um arrastão, na região do bairro Belo Jardim 1, quando teria roubado uma motocicleta de um casal e, além da moto, dois celulares e uma bolsa.

Na fuga, a dupla teria caído na ponte do Ramal da Judia e, em seguida, moradores, de posse de ripas e perna-mancas, conseguiram agredir o monitorado, que acabou deixando a arma de fogo cair embaixo da ponte. Já o comparsa, que também estava armado, conseguiu fugir do local correndo.

Após o monitorado ser muito agredido e a ponto de sofrer um traumatismo craniano encefálico, os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e prestou os primeiros socorros ao acusado, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp e pegou as informações e características do comparsa do monitorado, mas não tiveram êxito de prender o homem.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.