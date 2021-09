Populares registram queimada em região próxima ao Café Contri, em Rio Branco; VÍDEOS

Na noite da última terça-feira (07), moradores registraram focos de queimadas em um matagal na região próxima ao Café Contri, em Rio Branco. De acordo com os vídeos divulgados, havia alta quantidade de fumaça e de fuligem no local.

O fogo acabou se espalhando e atingindo outras regiões, como na região próxima ao conjunto Xavier Maia e região do bairro Apolônio Sales. “Labareda alta”, disse Gilcélio Silveira, que registrou o momento.

Até o fechamento desta matéria, a redação do ContilNet ainda não tem notícias sobre o que ocasionou o fogo no local, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) compareceu para conter as chamas e evitar que danos maiores fossem causados. O morador acredita que o motivo deve estar relacionado com o tempo seco. “Até hoje pela manhã, ainda tinha muita fuligem”, contou.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), agosto foi o segundo pior agosto em 11 anos, com o registro de 3.185 focos, ficando atrás apenas de 2020, com mais de 3,5 mil. Além disto, do dia 01 ao dia 07 de setembro, Rio Branco figura no top 10 de locais com mais focos acumulados.

Veja os vídeos do incêndio: