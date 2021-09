Por meio do Deracre, Governo do Acre inicia operação tapa-buracos em estrada de Sena Madureira

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, iniciou recentemente um trabalho de tapa-buracos na estrada Xiburema que dá acesso aos moradores do Pólo Elias Moreira e comunidades vizinhas, em Sena Madureira.

De acordo com o Engenheiro João Pereira, representante do Deracre, em Sena, o trecho se encontrava muito esburacado dificultando o tráfego. “Estamos seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli no sentido de fazer um melhoramento nesse local e atender a demanda dos moradores. Os trabalhos estão em andamento”, frisou.

O professor Francisco do pólo que atua na Escola Charles Santos considera importante essa intervenção. “Essa estrada também dá acesso a Escola Charles Santos e a situação realmente era crítica por conta dos buracos. Graças a Deus e ao Governo do Estado o trabalho vem acontecendo a contento”, comentou.

Além da estrada Xiburema, recentemente o Governo revitalizou a estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira.