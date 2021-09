Por que trocar de carro? Confira 5 dicas e faça o seu durar para sempre

Fatores como a paralisação na produção por falta de semicondutores e alta no custo de matérias-primas no mercado internacional têm causado uma disparada nos preços de carros novos e usados durante a pandemia do coronavírus.

O mercado, literalmente, virou de cabeça para baixo, a ponto de veículos seminovos custarem hoje mais que valiam quando foram adquiridos zero-quilômetro, alguns meses atrás. Por conta disso, considerando apenas o aspecto financeiro, agora é a hora certa para vender seu carro e não para comprar outro, mais novo e equipado.

