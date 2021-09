Porto Velho suspende vacinação contra Covid-19 por falta de imunizante

A vacinação contra Covid-19 sofreu um apagão em Porto Velho, capital de Rondônia, nesta sexta-feira (10), por falta do imunizante, informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O atendimento no campus I da faculdade Uniron (Universidade de Rondônia) teve que ser suspenso após as doses programadas para o atendimento do dia terem se esgotado.

A programa incluía o uso de 900 doses para atendimento do público, doses remanescentes dos atendimentos anteriores, mas isso não foi possível e agora a imunização depende do envio de novas doses, por parte do Ministério da Saúde, para a primeira aplicação.

Atualmente na capital de Rondônia são vacinadas com primeira dose, pessoas de 40 a 44 anos sem comorbidades. A Semusa de Porto Velho espera poder retomar a vacinação na semana que vem.