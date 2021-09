Pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite visita agronegócios do Alto Acre

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado Jenilson Leite, esteve visitando os empreendimentos de suinocultura e avicultura na região do alto Acre, acompanhado pelo prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, pela vereadora de Brasileia Neiva Badotti e pelo ex-deputado federal César Messias.

“Nessa caminhada pelos municípios do Acre, estamos visitando empreendimentos que podem gerar um grande impacto na economia do nosso estado e a suinocultura e avicultura são partes dessa transformação econômica”, disse o pré-candidato. O parlamentar também destacou que quando há iniciativa do Estado, muitos podem gerar renda para suas famílias.

“Quando estamos falando de criação de animais para o abate, automaticamente a região no entorno se beneficiará com venda de milho, produção de ração e mão de obra, por exemplopor isso é necessário que o próximo Governo pense uma agropecuária forte”, acrescentou.

Para o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, a região do Alto Acre tem um grande potencial para o crescimento de granjas, “A Dom Porquito quer dobrar sua capacidade de abate até 2023, por isso nossa região tem um grande potencial de expansão para a criação de suínos”, disse.

A comitiva também visitou a Acreaves, empreendimento iniciado em 2008, no Governo Tião Viana, que hoje abate mais de 12 mil frangos por dia, gerando 300 empregos diretos e 1,5 mil indiretos na região do Alto Acre, a indústria já atende 30% do mercado de frangos congelados do Acre e 100% da demanda do estado por frango resfriado.