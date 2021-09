Prefeitura anuncia início da aplicação de dose de reforço contra Covid-19 em Rio Branco

Após a recomendação do Ministério da Saúde sobre uma dose de reforço para pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou o início do esquema de imunização em Rio Branco.

Está marcado para esta quinta-feira (9) o lançamento da campanha, no Lar dos Vicentinos.

“A dose de reforço está recomendada para idosos, acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há 6 meses. Além disso, a recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose (ou dose única) há pelo menos 28 dias também recebam mais uma dose de vacinas Covid-19”, diz um trecho da nota emitida pela Semsa.

Fazem parte do grupo de alto grau de imunossupressão:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;

V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1);

VII – Pacientes em hemodiálise;

VIII – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas,

auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).