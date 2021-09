Prefeitura de Boca do Acre – AM divulga Processo Seletivo com mais de 120 vagas

No estado do Amazonas, a Prefeitura de Boca do Acre realiza um novo Processo Seletivo para contratação temporária em caráter emergencial de 124 profissionais com nível fundamental, médio/técnico.

Conforme consta no edital, há oportunidades para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde (99), Agente de Endemias (15), e Técnico de Enfermagem (10).

Quando contratados os profissionais devem atuar em jornadas de 40 horas semanais, com remuneração variável de R$ 1.550,00 a R$ 1.800,00.

Além de cumprir os requisitos de escolaridade exigido, em alguns casos os profissionais devem residir na área de atuação bem como estar em regularidade com o conselho de classe.

Interessados em participar devem se inscrever de forma gratuita no período de 30 de agosto a 3 de setembro de 2021, de forma presencial na sede da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Mário Diogo de Melo, s/nº, Platô de Piquiá. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Já a classificação será obtida mediante comprovação de títulos, mediante apresentação dos documentos comprobatórios mencionados no edital.

Este Processo Seletivo é válido por um ano, a contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por até igual período, a critério da administração.

Links

Para mais informações consulte em nosso site o edital de abertura completo.