Prefeitura de Brasileia realiza encerramento da programação do Setembro Amarelo

A prefeitura de Brasiléia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou na manhã de quinta-feira (30), encerramento das ações em alusão ao setembro Amarelo, mês de Conscientização e prevenção contra o suicídio. A atividade foi realizada na Sede do CAPS, com palestra educativa, musicoterapia, exposição dos trabalhos confeccionados pelos clientes, cantinho de motivação e depoimentos de pessoas atendidas no CAPS.

Para Aurieda Ferreira o trabalho de conscientização e acompanhamento realizado pela Prefeitura de Brasileia é muito importante. “É uma iniciativa muito importante, nos ajuda muito, assim como cuidamos do corpo tem que cuidar da alma e da mente. Nem todos tem o mesmo preparo e estrutura para lidar com as situações adversas da vida, alguns necessitam de atenção especial. Por esse motivo agradeço pelo trabalho prestado a população”, declarou, Aurieda Ferreira.

A coordenadora do CAPS de Brasileia falou a respeito da programação do setembro Amarelo. “Nós do CAPS trabalhamos durante todo o ano com a conscientização e prevenção ao suicídio, mas quando chega em setembro a dedicação aumenta e intensifica a campanha por conta da representatividade da campanha para a população”, ressaltou Rogéria Gondim.

Foram realizadas roda de conversa no Instituto Sócio Educativo de Brasileia, para os moradores da área rural a palestra: Amor Próprio e Saúde Mental, oficina de maquiagem com os clientes do CAPS, a equipe também realizou o Cine Saúde no Centro Cultural Sebastião Dantas.