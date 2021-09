Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá início à vacinação de terceira dose em profissionais de saúde

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da secretaria municipal de saúde, deu início na manhã desta quarta-feira, 29, à vacinação de terceira dose em profissionais de saúde. Nesta quarta, a vacinação ocorreu no Hospital Regional do Juruá, onde foram aplicadas 87 doses da vacina. A vacinação também está sendo oferecida nos postos de saúde do Formoso, Cohab, Aeroporto Velho, Cruzeirinho, 25 de Agosto, João Alves e Posto do Agricultor. Na quinta-feira, 30, a vacinação ocorrerá na maternidade e na sexta-feira na UPA.

A vacinação de reforço utiliza o imunizante da Pfizer e já vem sendo aplicada em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas. O protocolo de intervalo entre segunda e terceira dose é de 6 meses, exceto para imunossuprimidos que já podem tomar a vacina com 28 dias de intervalo.

A estimativa da coordenação do PNI municipal é que existam cerca de 1.600 pessoas em condições de receber a terceira dose em Cruzeiro do Sul. Atualmente existem em estoque apenas 1.060 doses da Pfizer, com previsão de chegada de mais de 3 mil doses nesta quinta feira.

“Vamos avançando diariamente na vacinação, oferecendo-as nos postos de saúde e através do programa de saúde na comunidade. Com isso, já alcançamos 62.132 pessoas com a primeira dose, que representa cerca de 91% da meta“, explica Valéria Lima, secretária adjunta de saúde.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da vacinação para os profissionais de saúde. “A medida em que forem chegando novas doses, vamos oferecendo aos públicos-alvo destinados. Deste modo teremos nossa população mais protegida das novas variantes que estão surgindo”, explica o prefeito Zequinha Lima.