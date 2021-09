Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza 5ª edição da feira do empreendedor; confira fotos

Em comemoração aos 117 anos de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura realizou a 5ª edição da feira do empreendedor na Praça da Bandeira com a exposição de produtos artesanais, floricultura, móveis, venda de comidas típicas e atrações culturais.

A feira iniciou no dia 24 e teve seu encerramento no dia 25, dando espaço para os empreendedores mostrarem seus produtos.

A secretária de turismo e empreendedorismo Gleiciane Cruz destacou que a feira oferece novas oportunidades.

“Começamos a feira do empreendedor na sede da Prefeitura e lá temos um público limitado, mas aqui conseguimos alcançar mais pessoas, e escolhemos a Praça da Bandeira que é um ponto cultural e turístico pensando nos nossos empreendedores”, disse ela.

O prefeito Zequinha Lima que esteve presente na feira, frisou que essa é uma oportunidade. “Essa é uma iniciativa brilhante e durante os próximos três anos estaremos trabalhando com diversos locais para impulsionar ainda mais o nosso mercado”, relatou Zequinha.

Igor Gabriel que esteve vendendo comida típicas na feira, pontuou que essa é uma possibilidade realizar boas vendas. “O evento está muito bem organizado e assim conseguimos vender, pois tem uma maior circulação de pessoas”, falou.

Charlandia Borges que está participando da feira pela primeira vez e vende pães caseiros contou que ficou feliz com o convite. “Esse espaço vem para nos auxiliar e eu fiquei muito feliz com o convite para trazer meus produtos,” finalizou ela.

Fotos: Assessoria