Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mais uma ação de Saúde na Comunidade

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da secretaria municipal de saúde, realizou na sexta-feira, 24, mais uma ação do programa Saúde na Comunidade. Das 8 às 12 horas foi atendida a comunidade Boa Hora, localizada no final dos ramais 11 e 7 e considerada uma das localidades mais distantes servida pelos ramais.

Foram realizados 86 atendimentos médico, 43 procedimentos odontológicos, 120 testes rápido (Hepatites B, C, Sífilis e HIV), 81 vacinações contra, 104 vacinações de rotina, 13 agendamentos de exames Laboratoriais, 6 exames de malárias e 111 dispensas de medicamentos por receituário médico.

As ações vêm ocorrendo toda sexta-feira buscando atender à comunidades mais isoladas onde há maior demanda e maior dificuldade de acesso às Unidades Básicas de Saúde e maior demanda pelos serviços. Entre as ações levadas pela equipe, também a vacinação de rotina e contra a Covid, uma vez que muitos moradores distantes ainda não tinham tido a oportunidade de vacinar.

“É muito importante esse atendimento na nossa comunidade, a gente agradece primeiramente a Deus e à pessoa do prefeito que vem com secretários, coordenador e equipe para consultar. É uma satisfação, porque nós não podemos, não temos transporte para levar as crianças para vacinar. Aqui já me vacinei. Espero que eles venham novamente quando for para tomara segunda dose”, disse Maria Odete Santa, presidente da comunidade do ramal Boa Hora.

“É muito bom este atendimento, é importante virem para vacinar as pessoas, tem muita gente precisando da vacina. A gente gastar muito para ir no posto da BR 364, sai caro, aqui é melhor”, disse José Erivaldo da Silva morador do ramal 7.

O secretário municipal de saúde destacou que este é um dos mais importantes programas criados e executados nesta gestão. “É importante levar até as pessoas, pois sabemos a dificuldade de acesso aos postos de saúde, e vemos a satisfação deles e a nossa satisfação da gestão em ver estas pessoas sendo beneficiadas, com estes atendimentos: vacina, consulta, atualização do cartão de vacina das crianças e vacina dos adultos da Covid. A gente quer que esse atendimento seja contínuo porque nossa população precisa de um atendimento mais próximo deles”, disse o secretário de saúde Agnaldo Lima.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que ficou feliz em levar através da gestão mais um atendimento às comunidades mais distantes.

“Muitos moradores residem e tem dificuldade para atendimento médico, odontológico e mesmo vacinação contra a COVID. Importante é que os moradores saem daqui felizes com uma série de atendimentos que são oferecidos bem próximos às casas das pessoas”, disse o prefeito Zequinha.