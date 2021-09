Prefeitura de Rio Branco promove vacinação contra raiva neste sábado; saiba pontos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco realiza neste sábado (18), a campanha de vacinação antirrábica na capital. A ideia é de vacinar cães e gatos a fim de combater a doença viral que tem letalidade de, aproximadamente, 100%.

Os pontos fixos de vacinação, por sua vez, serão a Praça da Semsur, na Sobral; Praça do bairro Castelo Branco, ao lado do Pague Pouco do Leblon; e Praça da escola Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo I.

RAIVA

O vírus da raiva se dá a partir da saliva do animal infectado, principalmente por meio da mordida, lambida ou arranhadura dos pets. No período de 2010 a 2021, foram registrados 39 casos de raiva humana, sendo que em 2014, não houve nenhum caso registrado.

No mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 40 mil pessoas, principalmente da Ásia e África, morrem, anualmente, em decorrência da raiva.