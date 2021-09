Prefeitura e Fieac discutem crescimento industrial de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, reuniu-se na última semana com representantes da Federação das Indústrias do Acre para ouvir sugestões para o crescimento industrial de Cruzeiro do Sul. A reunião que teve a participação da arquiteta da Seplan Mariana Negreiros e do engenheiro André Luís Oliveira faz parte de uma série de encontros setoriais que irá discutir o pano diretor de Cruzeiro do Sul. O objetivo é ouvir o que cada setor tem a contribuir sobre o planejamento.

Esteve presente na reunião a representante da FIEAC no Juruá, Janaína Terças que deu importantes contribuições do ponto de vista empresarial para o plano diretor de Cruzeiro do Sul. Uma das sugestões foi direcionar o crescimento industrial para a região da Variante.

“Naquela área é interessante concentrar indústrias e depósitos, devido à facilidade do acesso. Isso também ajuda a poupar a cidade do tráfego mais intenso de caminhões pesados”, explicou.

A arquiteta da prefeitura, Mariana Negreiros, explicou como a prefeitura vai atuar.

“O próximo passo é formar o Grupo de Trabalho para discutir o plano diretor em cada detalhe. Isso é importante para o futuro da cidade, porque vai definir as áreas residenciais, industriais e etc, o que tem impacto direto da qualidade de vida dos cidadãos”, explicou a arquiteta Mariana Negreiros.

O prefeito Zequinha Lima destacou que a gestão vai atuar em parceria com a Fieac .

“Esse trabalho é fundamental, pois apenas traçando estratégias e planejando que conseguimos organizar todos os planos para o desenvolvimento da nossa cidade, e essas parcerias são fundamentais para ter um resultado ainda mais satisfatório”, disse o prefeito.