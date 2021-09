Prefeitura em RO abre edital com salário superior a R$ 7 mil; vagas na saúde

Saiu o edital de teste seletivo nº 07/2021, referente ao processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno, no estado de Rondônia, que abre cinco vagas imediatas para contratação de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são de nível superior.

Vagas do processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno

Cargo Médico Clínico Geral

Local de atuação: Casa de Detenção;

Quantidade de vagas: 01;

Pré-requisitos: graduação em medicina com registro no Conselho de Classe;

Vencimento: R$ 3.500,00 + gratificação R$ 2.800,00 + insalubridade de 418,00;

Carga horária: 20 horas semanais.

Cargo Médico Clínico Geral

Local de atuação: Semsau;

Quantidade de vagas: 01;

Pré-requisitos: graduação em medicina com registro no Conselho de Classe;

Vencimento: R$ 4.500,00 + gratificação R$ 3.600,00 + insalubridade de 418,00;

Carga horária: 24 horas semanais.

Cargo Médico Clínico Geral

Local de atuação: Semsau;

Quantidade de vagas: 02;

Pré-requisitos: graduação em medicina com registro no Conselho de Classe;

Vencimento: R$ 7.000,00 + gratificação R$ 5.600,00 + insalubridade de 418,00;

Carga horária: 40 horas semanais.

Cargo Enfermeiro

Local de atuação: Semsau – Distrito de Urucumacuã;

Quantidade de vagas: 01;

Pré-requisitos: graduação em enfermagem com registro no Conselho de Classe;

Vencimento: R$ 1.396,00 + gratificação de R$ 592,40 + insalubridade de 418,00;

Carga horária: 30 horas semanais.

Processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno: inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até a data prevista de 20 de setembro de 2021.

Para participar do processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno, o interessado deverá solicitar a inscrição, exclusivamente via internet, no site da Administração Pública.

O candidato deverá, obrigatoriamente, enviar no ato da inscrição os seguintes documentos:

Certificado de escolaridade em arquivo PDF;

Cópia de documento de identificação com foto;

Certificado de Especialização conforme exigência do cargo, em arquivo PDF;

Cópia dos documentos, em formato PDF, que comprovem a experiência;

Cópia de certificado de curso de capacitação, aperfeiçoamento ou atualização na área específica, conforme exigência do cargo, em arquivo PDF.

Não será cobrada taxa de participação.

Etapa do processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno

Os candidatos serão avaliados mediante uma prova de títulos, onde será pontuada a qualificação e experiência profissional do candidato.

As pontuações dessa etapa podem ser conferidas no edital de abertura. O documento está publicado no site da Prefeitura de Pimenta Bueno.

Para sanar quaisquer dúvidas sobre o certame, entre em contato com a Administração Pública pelos telefone (69) 3451-2593 ou (69) 3451-2465.

O processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno terá validade de seis meses. Há previsão de renovação por período igual em caso de interesse público.

