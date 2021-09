Prefeitura encerra Semana Nacional do Trânsito em Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, junto com a 1° Ciretran, realizaram no município de Cruzeiro do Sul a Semana Nacional de Trânsito com inúmeras ações. Na última sexta-feira, 24, aconteceu na Avenida Mâncio Lima, no memorial para vítimas de trânsito, o encerramento das atividades.

No local foram realizadas blitz educativas voltadas, principalmente, para os motoristas de aplicativos e entregadores, distribuição de panfletos sobre a importância da condução de veículos de forma defensiva, e outras ações.

Para comemorar o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a primeira Ciretran, em parceria com a Polícia Militar e o Sest/Senat sortearam para o público que participou da solenidade duas habilitações, dois capacetes e uma capa de chuva. Nesta semana, a prefeitura realizou também a reforma do memorial em homenagem as vítimas de acidentes de trânsito em Cruzeiro do Sul.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito de Cruzeiro do Sul Francisco Fábio destacou como positiva as ações realizadas durante a semana.

“Junto com todos os parceiros realizamos várias ações muito positivas para nossos motoristas, encerramos a Semana Nacional do Trânsito com o sentimento de dever cumprido porque conseguimos atingir todas as classes de condutores com nossas ações educativos, porque o objetivo é sempre reduzir nossos índices de acidentes”, finalizou o secretário.

O prefeito Zequinha Lima parabenizou todos os envolvidos e destacou a importância da ação.

“Quando trabalhamos de forma preventiva temos muito mais chances de acertar, salvar vidas, é isso acontece através dessas ações educativas, para conscientizar os condutores. O Governo do Estado, através do Detran, tem sido um grande parceiro, que nos possibilita isso”, enfatizou.