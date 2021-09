Prefeitura no AC lança processo seletivo com contrato imediato e salário de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27) a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária, com vagas para contratação imediata e para a formação de cadastro de reserva para o ano letivo 2021 e 2022, para atuação em cargos na Educação em todas as áreas, etapas e modalidades. Com vagas para nível médio e superior.

Inscrições

As inscrições serão realizadas por meio do site oficial da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo a partir desta segunda até o dia 11 de outubro. A seleção ocorre em etapa única correspondente a análise de títulos.

Para se inscrever, o profissional terá que pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 à R$ 100,00:

A isenção do valor da inscrição só ocorrerá para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), estiver desempregado e for membro de família de baixa renda, devendo preencher cumulativamente estes requisitos.

Os candidatos doadores de sangue poderão pleitear a isenção da taxa de inscrição deste Processo Seletivo, desde que preencham o formulário próprio e comprovem doação nos últimos 12 meses.

Nas duas situações, o candidato deverá preencher o formulário de pedido de isenção no ato da inscrição e anexar cópia da carteira de trabalho (páginas que contenham fotografia, identificação civil e contratos de trabalhos para que se identifique o alegado desemprego) e comprovação de inclusão no Cadastro Único (CadÚnico). Todos estes documentos deverão ser anexados a ficha de inscrição preenchida no site, dentro do período estabelecido.

Veja o edital completo clicando AQUI.

Vagas e salário

As vagas são para professor de educação infantil, ensino fundamental e EJA; Professor educação física; Professor letras/espanhol; Professor Língua/Inglês; Agente administrativo; Agente educador do Programa Caminhos da Educação do Campo – Primeira Infância; Atendente educacional especializado; Nutricionista; Psicólogo; Assistente social; Motorista rodoviário.

As remunerações variam de R$ 1.100,00 à R$ 3.000,00