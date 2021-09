Prefeitura realiza Live Show em comemoração aos 117 anos de Cruzeiro do Sul; veja fotos

Para comemorar os 117 anos da fundação de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura através da secretaria de cultura realizou nesta terça-feira, 28, a Live Show com apresentação de artistas locais, no Centro Cultural do Juruá.

O nome do município foi inspirado na Constelação “Cruzeiro do Sul”, e teve sua fundação oficializada em 28 de Setembro de 1904, quando a sede do Departamento do Alto Juruá foi transferida para Cruzeiro do Sul.

Todos os anos a data é comemorada com uma grande festa de atrações culturais para a população, mas esse ano devido aos cuidados da pandemia do COVID-19 foi realizada a live show, com atrações dos cantores Frank Lopes, Vanete Lima, Elian Máximo, Dj Alemão e também teve a primeira apresentação oficial do rei e rainha da farinha e rifa beneficente “Amigos dos Vicentinos”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior participou da programação em alusão a data.

“Esperamos que no próximo ano essa situação da pandemia já tenha mudado e possamos comemorar com grande estilo, mas a Prefeitura está de parabéns por essa grande organização nesse espaço cultural e histórico de Cruzeiro do Sul,” disse ele.

O prefeito Zequinha Lima destacou que a live é uma forma de adaptação para o aniversário da cidade ser comemorado com êxito.

“Com a pandemia temos que nos reinventar, já que não podíamos fazer shows para o público, realizamos a live para as pessoas assistirem de casa para fecharmos com chave de ouro o aniversário de nossa cidade, com os artistas locais, inaugurando também esse novo espaço cultural”, finalizou ele.

Fotos: Assessoria