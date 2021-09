Presidente do PT no Acre não aceita números favoráveis a Gladson Cameli

O PT (Partido dos Trabalhadores), pelo menos no plano regional, não digeriu bem os números da pesquisa do Instituto Datatempo, sediado em Betim (MG), os quais colocam o governador do Acre, Gladson Cameli, como um dos governadores com maior e melhor aceitação no país. De acordo com os números, Gladson Cameli tem mais de 80% de aceitação e é, entre 13 governadores bem avaliados, o que detém o maior percentual favorável.

No entanto, a direção regional do PT não gostou dos números, apesar de o Partido, através do ex-presidente Lula, ser o principal beneficiário das pesquisas de opinião pública que o colocam na frente de todos os pré-candidatos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, na disputa pela presidência da República no ano que vem. “Coisa do PT, Quando as pesquisas favorecem o partido, eles batem palmas. Quando os números apontam outra direção, os petistas demonizam as pesquisas”, disse um apoiador do governador, o presidente regional do PSL, Pedro Valério.

O presidente do PT do Acre, Cesário Braga, contestou os números dizendo que a avaliação “não tem validade estatísticas”. Isso porque, segundo ele, foram aplicados 2025 questionários em todo o Brasil. “Isso significa que, seguindo o princípio estatístico, foram aplicados no Acre o mesmo percentual de questionários que temos de eleitores em relação ao Brasil 0,37%. Então, foram ouvidos 7 acreanos!”, questionou.

Por isso, acrescentou, “é matematicamente incorreto acreditar que uma amostra tão pequena represente estatisticamente todos os mais de 540 mil eleitores! Essa pesquisa só serve para massagear o ego dos comissionados e aliados que sabem que Gladson faz um governo medíocre!”, afirmou.