Preso em ação contra corrupção era o ‘braço direito’ do ex-prefeito e ‘quem assinava os cheques’, diz polícia

O suspeito preso em Umuarama (PR), durante cumprimento aos mandados na operação “Dark Money”, desencadeada em Mato Grosso do Sul para apurar o desvio de R$ 23 milhões da prefeitura de Maracaju, a 150 quilômetros de Campo Grande, é apontado como o “braço direito” do ex-prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, que administrou o município no período em que teriam ocorrido o crime, entre 2019 e 2020, segundo informação da Polícia Civil.