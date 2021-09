Preso homem que assaltou casa de abrigo para pessoas carentes em Rio Branco

O principal suspeito de ser o ladrão que atacou uma casa de acolhimento em Rio Branco, o “Lar Ester”, uma casa de abrigo para pessoas carentes, foi preso na tarde desta terça-feira (28) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

O acusado foi identificado pelas iniciais C.E.S.L., tem 21 anos e foi preso numa residência localizada no Bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, na região chamada de parte alta da cidade.

O roubo à casa de acolhida foi registrado no último dia cinco de setembro, quando o acusado rendeu a família tutora do abrigo e subtraiu vários pertences do local. No momento da prisão, C.E.S.L., 21 anos, empreendeu fuga transpondo muros, porém, foi contido pelos agentes da especializada.

Na época dos fatos C.E.S.L., 21 anos, chegou a ser preso junto com um comparsa em posse das TV’s pertencentes ao abrigo. Entretanto, o acusado foi solto em audiência de custódia.

O processo investigativo continuou e colheu elementos comprobatórios suficientes para expedição de mandado de prisão cumprido na manhã de hoje. A investigação apontou também que, além de ter roubado o abrigo Lar Ester, o investigado e apontado como o principal suspeito de um roubo de um veículo marca Toyota, modelo Corolla, crime registrado em novembro do ano passado, em frente a casa da vítima, bairro Nova Estação.

O investigado foi conduzido à delegacia e em seguida colocado a disposição da justiça. Deve seguir para a penitenciária estadual ainda hoje. O momento de sua prisão foi gravado em vídeo.