Previsões de Nostradamus para 2021 tem asteroide e ‘fim de todo o mundo’

Ele foi astrólogo e médico francês, segundo dizem, predisse com precisão alguns dos eventos mais importantes dos últimos séculos. Do Grande Incêndio de Londres à ascensão de Adolf Hitler ao poder e aos horrores da Segunda Guerra Mundial e desde a Revolução Francesa até a criação da bomba atômica, as previsões de Nostradamus foram assustadoramente precisas.

Diz-se até que ele sabia que John F. Kennedy seria assassinado e que os ataques terroristas de 11 de setembro no World Trade Center em Nova York aconteceriam.

Michel de Nostredame, latinizado como Nostradamus, ficou conhecido por seu livro Les Prophéties, uma coleção de 942 quadras poéticas supostamente prevendo eventos futuros.

Leia mais em ISTOÉ Dinheiro, clicando AQUI.