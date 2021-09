PRF realiza doação de mais de duas toneladas de alimentos a instituições beneficentes no Acre

Na tarde da última quarta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre realizou a entrega da última parte dos alimentos arrecadados por meio da Campanha Estrada Solidária. A última instituição a receber as doações foi a Associação Olhar Diferente, que foi contemplada junto com a Associação Cristã de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (ACAPEV), que recebeu as doações na manhã da última terça-feira (14). Ao todo, no estado, foram arrecadadas 2,1 toneladas de alimentos.

Ambas as instituições atuam sem fins lucrativos e oferecem atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além do mais, estão devidamente legalizadas no estado e credenciadas na plataforma do Programa Pátria Voluntária, que é um programa de incentivo ao voluntariado por instituições sociais.

A arrecadação dos alimentos foi realizada na sede da superintendência no Acre, nos postos da PRF e nas filiais da rede de um supermercado da região. Além disso, no mês de agosto, foi realizado um passeio ciclístico solidário que contou com diversos apoiadores na capital Rio Branco/AC.

A campanha Estrada Solidária foi lançada dia 30 de junho e se estendeu até o dia 18 de agosto em todo o território nacional, arrecadando o total de 478 toneladas de alimentos em todo o Brasil.

O objetivo primordial da campanha foi formar uma rede de apoio em todo o país com o intuito de ajudar as pessoas mais necessitadas.