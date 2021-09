PRF realiza operação conjunta com Detran-AC e pelotão de trânsito da PM em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira (14), A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre realizou ações de fiscalização e educação para o trânsito em Cruzeiro do Sul, juntamente com a Coordenadoria Integrada e Fiscalização de Trânsito – CIFTRAN do DETRAN-AC e o pelotão de trânsito da Polícia Militar do Acre baseado na cidade.

As ações em Cruzeiro do Sul têm como foco a abordagem de veículos e a orientação e conscientização dos usuários das rodovias federais sobre a importância do conhecimento e obediências às normas de trânsito.

Este evento inicia no estado as ações para comemorar a Semana Nacional do Trânsito, que é celebrada neste mês de Setembro, entre os dias 18 e 25, com foco na conscientização da sociedade sobre os perigos no trânsito e as possíveis mudanças comportamentais para a redução de acidentes e preservação da vida

As ações integradas com outras entidades do Sistema Nacional de Trânsito – SNT são importantes para ampliar o alcance das ações educativas para a população, bem como promover o intercâmbio de procedimentos e conhecimentos, visando a melhoria do trânsito no estado e por consequência a diminuição do número de acidentes e a redução da gravidade do acidentes, quando ocorrer.