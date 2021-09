Prefeitura de Rio Branco deve baixar passagem de ônibus para R$ 3,50; Bocalom convoca coletiva

Uma decisão aprovada por unanimidade via Conselho Municipal de Trânsito deve baixar para R$ 3,50 o preço das passagens de ônibus. A informação foi adiantada ao ContilNet pelo secretário de Comunicação da prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira.

Uma coletiva, em caráter de urgência, foi convocada pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas) com jornalistas dos veículos de imprensa do Acre. Maiores informações serão dadas no evento.

Ailton afirma que o valor deve ser formalizado e sancionado nos próximos dias.

A coletiva deve iniciar a qualquer momento. O ContilNet se dirige à sede da Prefeitura de Rio Branco e maiores informações serão dadas a qualquer momento através dos nossos canais.