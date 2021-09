Primeiro casamento homoafetivo em Rondônia surgiu através de um webnamoro

Apesar da diferença de idade, Thonny e Rafael almejavam um futuro em comum: constituir uma família. Em 2012 eles entraram com um pedido judicial e se tornaram o primeiro casal homoafetivo de Rondônia a celebrar a união civil.

“Talvez a minha melhor cantada foi quando eu disse que tinha um filho, queria ter mais e queria viver com uma pessoa que também pensasse assim”, conta Thonny.

Unidos com esse propósito, o casal vê o casamento no civil como uma garantia de direitos fundamentais.

“Foi a questão de querer ter uma família e querer ter um respaldo legal de ser uma família. A gente sabe que hoje, juridicamente, é mais fácil comprovar união estável, mas não era o caso na época”.

Quando Thonny e Rafael decidiram se casar, a união homoafetiva ainda não era regulamentada em Rondônia. Eles precisaram entrar com uma ação judicial pedindo a autorização do casamento com o objetivo de fazer uma pequena reunião com amigos e familiares.

“A gente teve dificuldade para saber quem iria fazer o nosso casamento porque as pessoas do cartório, por serem de igrejas evangélicas, decidiram não celebrar o casamento”, contam.

Dia 3 de março de 2012 eles finalmente conseguiram mudar o status para casados e marcaram a história para a população LGBTQIA+ de Rondônia. A cerimônia contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, com tudo que tinham direito: convites, roupas de gala e até mesmo um DJ especializado em festas LGBT.

“Então o que seria uma coisa intimista acabou se tornando o casamento do século”, brinca Thonny.

Enfrentando o preconceito

Por ser professor e ativista social, Thonny tinha muitos amigos e conhecidos na região e logo muita gente estava sabendo do casamento. No entanto, com toda a notoriedade vieram também os comentários, que nem sempre eram positivos. Nas publicações, vídeos e fotos, várias pessoas condenavam o casamento deles alegando ser algo errado.

“Foi algo muito pesado, eram comentários muito tristes. A gente começou a somatizar apenas o que era bom”, contam.

Casamentos homoafetivos em RO

A regulamentação da união entre pessoas do mesmo gênero aconteceu pouco tempo depois do casamento de Thonny e Rafael. Segundo o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), um casal de duas mulheres entrou com um processo solicitando o casamento diretamente no cartório em janeiro de 2012. Elas queriam casar diretamente no cartório sem que fosse necessária uma autorização judicial.

O pedido das duas foi negado em primeiro grau por falta de “embasamento legal”. No entanto, em outubro do mesmo ano o pedido foi autorizado em 2º grau e o casal abriu portas para todos os casais homoafetivos do estado se casarem diretamente no cartório.