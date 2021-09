Procon apreende mais de 790 quilos de alimentos em supermercado

No local, os fiscais recolheram itens como carnes vermelhas e brancas. Os produtos apreendidos estavam mal armazenados, com datas de validade vencidas e com forte odor, além de estarem esverdeados, por isso, foram descartados.

“Fizemos as devidas apreensões e descartes, com posterior lavratura de auto de infração. Casos como esse são encaminhados para o Ministério Público e à Delegacia do Consumidor para abertura dos inquéritos civil e criminal. Temos que prezar pela saúde do consumidor, resguardando seu direito básico”, afirmou Fraxe.