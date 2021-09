Produção alerta peões sobre consequências de desistir de ‘A Fazenda 13’; Medrado perdeu cachê e carro

Na madrugada desta sexta-feira, 24, a produção de A Fazenda 13 informou todos os confinados sobre as consequências de desistir do programa.

Ao falar sobre a desistência de Fernanda Medrado, que tocou o sino na última quinta-feira, 23, a produção disse que, além do cachê, a agora ex-peoa também perdeu todos os prêmios que conquistou nas dinâmicas da atração.

Desta forma, os peões ficaram cientes de todas as consequências que acompanham a desistência de A Fazenda.

Erika Schneider, que é a fazendeira da semana, reuniu os confinados na sala para ler o comunicado da produção. Nele, era informado sobre as consequências que Medrado sofreu por sair da atração sem ser pela decisão do público, como é especificado nas regras do reality show.

E mais, a produção ainda pediu para que os confinados reunissem todos os objetos da peoa para devolução imediata.

Vale lembrar que na noite da última quinta-feira, 23, Medrado tocou o sino e comunicou a produção que optou por desistir da competição.