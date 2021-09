Produtora colhe jerimum de 22 quilos no Rio Macauã, em Sena Madureira 

Uma plantação realizada na colônia da senhora Antônia da Galdina, zona rural de Sena Madureira, está rendendo bons frutos. Nesta semana, ela colheu um jerimum gigante que pesou 22 quilos, algo considerado fora dos padrões pra essa região.

Muito contente em face do resultado da plantação, a produtora trouxe o jerimum pra cidade e decidiu doar o mesmo. “Moramos em uma terra abençoada. A safra desse ano nos impressionou porque não é todo ano que colhemos um jerimum desse tamanho”, disse ela.

Quem ficou com o produto foi a dona Maria Moreira, residente no Bairro São Felipe. Impressionada com jerimum de 22 quilos, ela disse que não irá cortá-lo agora para que mais moradores possam ver de perto o fruto das terras do Macauã.

