Professor acreano participa do Primavera Camping de Taekwondo em São Paulo

O Taekwondo acreano marcou presença no l Primavera Camping de Taekwondo, ocorrido na manhã do último domingo (19), em São Paulo. Encontro promovido pela Word Musa Taekwondo – WMT, que contou com a presença do Coreano Grão Mestre Yi Tong Ho, presidente da Gyeomg Gi-do Taekwondo Associotion – GTA e membro da KUKKIWON. O Acre foi representado pelo professor Jay Machienzle que é presidente da entidade Coreana no Estado.

O evento contou também, com a participação de Mestres de várias partes do mundo. “Foi uma grande honra representar o nosso estado, e poder compartilhar de momentos valiosos com Mestres renomados do Taekwondo mundial. Além de aprender, tive a oportunidade de compartilhar o mesmo espaço com lendas do Taekwondo e entender o caminho que foi percorrido para que a Arte Macial chegasse até nós”, disse.

Ainda de acordo com o professor, a bagagem voltou cheia de conhecimento. “Um outro marco, foi a nossa participação e protagonismo na introdução de novas tecnologias nas lutas. Fiquei maravilhado por representar o nosso Acre e poder participar de um momento que marcou a história do Taekwondo no mundo”, finalizou.