Profissão do futuro: salários chegam a R$25 mil para os profissionais da área

Os profissionais especializados na área podem ter remunerações de até 6 dígitos. O setor se mostrou crucial durante a época de pandemia de Covid-19, confinamento e isolamento social. Em algumas empresas os salários chegam a R$25 mil.

Quem trabalha na área de marketing digital pode desfrutar do privilégio de trabalhar a qualquer momento e em qualquer lugar. Com a chegada do vírus do Covid-19 no país muitas empresas aderiram à modalidade de trabalho remoto.

Marketing digital: táticas que fazem toda a diferença

Trata-se de atividades e estratégias aplicadas digitalmente com o intuito de atrair e converter clientes. Os profissionais da área podem gerar milhares de reais para as empresas com a aplicação das técnicas do marketing digital.