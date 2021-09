Projeto Cinema na Beira do Rio exibe filme brasileiro neste sábado no Calçadão da Gameleira

O filme “Alice Guy-blaché: A história não contada da primeira cineasta do mundo” (2020, no Brasil), dirigido por Pamela B. Green, será exibido neste sábado, 3, no projeto Cinema na Beira do Rio. O filme, não recomendado para menores de 12 anos, será projetado às 18h, no Calçadão da Gameleira, em frente ao Cine Teatro Recreio. As exibições são financiadas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, pela Lei Aldir Blanc.

Sinopse

Alice Guy-Blaché: A História não contada da primeira cineasta do mundo é a história da primeira mulher diretora, produtora, roteirista e diretora de estúdio da história de Hollywood. Alice Guy fez seu primeiro filme aos 23 anos em 1896 e seguiu a carreira, chegando a participar da produção de mais de 1.000 filmes.