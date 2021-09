Projeto de pesquisa do AC é selecionado para receber apoio do CNPq a nível nacional

O pesquisador acreano Elyson Ferreira de Souza foi um dos quatro pesquisadores selecionados, a nível nacional, a receber apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em uma pesquisa multi-institucional voltada à sustentabilidade urbana e regional.

O projeto do economista, intitulado “Gestão de Terras Urbanas na Amazônia”, disputou com mais 96 doutores na mesma linha de pesquisa. A seleção visava a escolha de projetos que abordassem sobre biomas e investigassem funcionamentos e resiliências de ecossistemas, sustentabilidade e biodiversidade.

Segundo o pesquisador, é imensamente gratificante contribuir para o crescimento do estado. “Esta é uma grande oportunidade de contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da Amazônia e do Acre”, falou.

Este projeto, que será coordenado por ele em conjunto com pesquisadores do Instituto Federal do Acre (Ifac) e do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IEUNICAMP), traz consigo à contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do país, para a produção de subsídios para políticas nacionais de desenvolvimento urbano e regional.