Projeto promove oficinas para jovens da periferia de Rio Branco; inscrições encerram neste sábado

Encerram-se neste sábado (25), as inscrições para o “Projeto Juventudes: Plantando Ideias e Colhendo Ações”. Este processo seletivo visa contemplar 30 jovens das periferias de Rio Branco (AC) com oficinas voltadas para a educação, política e meio ambiente em prol da promoção da preservação ambiental.

Segundo a organização, a ideia é “levar o acesso e potencializar a juventude da periferia sobre clima global através de conhecimentos amazônicos”. O projeto abarca bairros da regional da Baixada da Sobral, tais como Aeroporto Velho, Ayrton Senna, Sobral, Glória, Pista, Boa União, Palheiral, Plácido de Castro, Bahia Nova, Bahia Velha, João Paulo 2, João Eduardo 1 e 2, e Boa Vista.

As oficinas, por sua vez, ocorrerão em quatro sábados no mês de outubro, com aulas teóricas e práticas sobre comunicação, política, meio ambiente, poesia e grafitti, enfocando no viés ambiental e da importância da preservação e do equilíbrio, bem como trazendo à realidade a respeito dos impactos das mudanças climáticas nos indivíduos periféricos.

O projeto se encerrará com o “I Festival Juventudes: plantando ideias e colhendo ações”, que terá como pano de fundo a promoção de atividades artísticas e culturais nas periferias, baseadas nos ensinamentos de cada módulo. Vale ressaltar que, em razão da pandemia de Covid-19, ainda não há definição se ocorrerá de maneira presencial.

Contudo, as oficinas propriamente ditas serão realizadas de forma online. Os selecionados receberão um kit personalizado com ecobag, camiseta, caneca e outros itens necessários para a realização destas. Ao final, para os alunos que cumprirem com todas as atividades e participarem de todas as oficinas, o projeto fornecerá uma quantia de R$250 em modalidade bolsa-auxílio, além de um certificado de participação.

Para se inscrever, ter acesso ao edital e saber de informações mais detalhadas, basta acessar o link http://bit.ly/inscriçãojuventudes e anexar a documentação exigida pelo edital. Os representantes dos movimentos Comitê Chico Mendes, MATPHA, TRZ CREW, Poetas Vivos e Pastoral da Juventude da Paróquia Santa Cruz serão os responsáveis em selecionar os jovens e ministrar as aulas. O resultado final dos selecionados será divulgado na próxima segunda-feira (27), via Instagram (@juventudes.ac) com posterior reunião presencial de alinhamento e distribuição dos materiais.