Projeto que pode reduzir tarifa de ônibus para até R$3 em Rio Branco é protocolado na Câmara

A Superintendência de Transporte e Trânsito (RBTrans) protocolou na Câmara Municipal de Rio Branco um projeto que visa reduzir a tarefa de ônibus para R$ 3.

Segundo o superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, o projeto já permite a redução imediata da tarifa que atualmente custa R$4,00 para R$3,50, em seguida para R$ 3.

O objetivo é assumir o pagamento das gratuidades existentes e, assim, reduzir o preço da tarifa que atualmente é cobrada dos passageiros que utilizam esse meio de transporte.

“O projeto é um pedido que a Câmara possa aprovar e permitir que a Prefeitura possa subsidiar a passagem de ônibus e baixar o valor que o usuário paga hoje em dia”, diz Anízio.

Atualmente, os usuários que pagam a tarifa cheia pagam pela gratuidade do público de idosos, pessoas com deficiências e outros.

Com o novo projeto, a prefeitura bancará as gratuidades por um valor com um repasse mensal estimado em até R$ 250 mil.

O superintendente disse ainda que a Prefeitura pretende fazer um adiantamento para que as empresas possam quitar salários atrasados dos trabalhadores que desde dezembro enfrentam dificuldades.